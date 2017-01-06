В Мусорном контейнере Краматорска мать оставила новорожденную девочку

Сотрудник коммунальной бригады в городе Краматорске, что в Донецкой области, обнаружил тело мертвого новорожденного ребенка, которое было спрятано в баке для сбора мусора. В пресс-службе НПУ области отметили, что 6 января около 8 часов утра дежурным полицейским в часть работающая дворником женщина сообщила о том, что она обнаружила бездыханное тело младенца в мусорном контейнере. Незамедлительно на место инцидента отправилась следственно-оперативная группа.
Как передает replyua.net, в свою очередь руководитель Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что тело маленького ребенка было обнаружено утром в канун Рождества, 6 февраля, около восьми часов утра. Глава МВД области сообщил: «Осуществляем мероприятия, чтобы найти горе-мать, которая лишила жизни своего ребенка. Малыш (девочка) уже была обнаружена без каких-либо признаков жизни. В настоящее время пытаемся выяснить все обстоятельства, при которых погиб ребенок. Сотрудники правоохранительных органов тщательно исследуют прилегающую территорию».
В это же время Вячеслав Аброськин обратился с просьбой, что если кто-то стал очевидцем жесточайшего инцидента – пусть сообщит об этом полицейским.