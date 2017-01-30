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Селяни перекрили трасу на Кіровоградщині

Селяни перекрили трасу на Кіровоградщині
30 січня селяни перекрили трасу Київ-Одеса на Кіровоградщині. Люди перешкоджали проїзду транспорту, ходячи по пішохідному переходу та спричиняючи такими діями величезний затор, за інформацією replyua.net.

Учасники акції домагалися справедливості місцевих чиновників. Річ у тому, що селищна рада Новоархангельська видала більш як сто п’ятдесят договорів про оренду земельної ділянки на десять років київській фірмі. Проте лише нещодавно власники землі дізналися про це рішення, яке було прийняте без їхнього відома. Спочатку мешканці кількох сіл зібралися на протест під райдержадміністрацію. Вони вимагали повернення свого права оренди на землю. Лише після штурму сесійної зали до селян вийшов Голова райради. «Законодавсто дозволяє прийняти таке рішення. Ця проблема буде вирішена завтра на сесії обласної ради», - сказав чиновник.

Люди цим обіцянкам не повірили та перекрили трасу Київ-Одеса. Утворився затор у кілька кілометрів. На узбіччі траси протестувальники запалили шини. Адже після безрезультатних тижневих намагань вирішити проблему, люди почали шукати інший вихід. Реєстрація проходила за сто кілометрів від місця знаходження земельних ділянок. «Усі дозвільні документи у фірми були. Тому підстав для відмови у реєстрації не було», - сказала державний секретар Оксана Бербега. Протестувальники завтра їдуть у Київ скаржитися у Міністерство юстиції. Якщо результату знову не буде, обіцяють поновити перекриття траси.
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