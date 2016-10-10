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На Кировоградщине появится мощный биогазовый реактор

На Кировоградщине появится мощный биогазовый реактор
В Кировоградской области, поселке Капитановка Новомиргородского района, начинается строительство биогазового реактора. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», возведением биогазового реактора занимается компания «Агроспецсервис», и этот проект обойдется примерно в 15 миллионов евро.

Руководство компании отмечает, что строительство объекта будет завершено в 2018 году, и сразу биогазовый реактор будет сдан в эксплуатацию. По словам Сергея Тарасова, владельца агрохолдинга, было принято решение о строительстве реактора, который будет производить биогаз из отходов сахарного завода в Капитановке, расположенного вблизи участка, на котором начинается строительство.

Тарасов подчеркнул, что будут сэкономлены средства, которые в настоящий момент тратятся на утилизацию отходов производства, кроме того, после введения в эксплуатацию биогазового реактора удастся производить большие объемы электроэнергии и продавать ее в систему по зеленому тарифу. Стоимость строительства оценивается в 15 миллионов евро. После введения в эксплуатацию будет создано 50 рабочих мест.

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