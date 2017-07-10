Из-за массового отравления суши в Киеве резко падает посещаемость японских ресторанов

Киевляне прекратили посещать японские рестораны из-за недавнего массового отравления суши. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, некоторые заведения «смирились» с падением числа клиентов, другие, чтобы не потерять прибыль, стали заманивать посетителей новыми блюдами и скидками на весь ассортимент.
Впрочем, большинство заведений уже заявило о том, что убытки были колоссальными. Такая тенденция наблюдается после того, как в киевском ресторане «Евразия» отравились десятки людей, а сорок посетителей ресторана пришлось госпитализировать. Скандал был масштабным, поскольку людям поставили серьезный диагноз. Более того, «разносчиком» сальмонеллеза оказались не рыба и не морепродукты, а сотрудник ресторана. Выручка ресторанов, специализирующихся на японской кухне, после инцидента сократилась минимум на двадцать процентов, а вот остальные рестораны, кафе и бары киевляне посещают с удовольствием.
Как говорят эксперты ресторанного рынка, украинцы достаточно быстро забывают плохое, поэтому скандалы в общепитах удается оперативно улаживать. Небольшой процент клиентов, примерно 5 человек из 100, больше не будут есть суши вообще. Истинные же ценители японской кухни, скорее всего, этот инцидент проигнорируют.