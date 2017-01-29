40 детей пострадали от острой кишечной инфекции в Киевской области

В Киевской области жертвами сильнейшего отравления стали сорок детей и двое взрослых, четыре человека были срочно госпитализированы, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.
Позже стало известно, что все пациенты пострадали от острой кишечной инфекции. Как отмечается, отравились ученики одной из школ Вышгорода и дети из детского сада в Гоголеве. В настоящий момент все помещения этих учреждений обработаны и герметически закрыты, кроме того был объявлен карантин на несколько дней и проведена дезинфекция. По словам сотрудников детских учреждений, они первый раз сталкиваются с такой проблемой. У детей из обоих учреждений были похожие симптомы – сильнейшая тошнота и рвота, высокая температура.
У обоих учреждений один и тот же поставщик продуктов питания. По словам одной из пострадавших, учащейся школы, в столовой она съела только огурец и котлету, и уже через несколько часов девочке стало плохо. Однако в правоохранительных органах заявили, что обвинять поставщика продуктов рано, поскольку отравились даже те дети, которые не питались в тот день в столовых.