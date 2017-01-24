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В Киевской области задержали полицейского-педофила

В Киевской области задержали полицейского-педофила
По подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних в Киевской области был задержан сотрудник Нацполиции – 26-летний старший сержант, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевщины. В правоохранительных органах отметили, что сотрудник полиции создал страницу в соцсети и представлялся всем девушкой.

Так ему удалось познакомиться с 15-летним подростком. Следствие установило, что полицейский неоднократно отправлял несовершеннолетнему сообщения непристойного содержания и предлагал заняться сексом. Парень пошел на контакт и даже согласился на встречу с педофилом. В полиции рассказали, что подросток пришел на «свидание» не один, а перестраховался и взял с собой друга. Они вдвоем педофила и задержали – парни оказались не из слабых. Один из подростков сразу вызвал полицию, и педофила задержали.

Уже в отделе выяснилось, что он сам работает в полиции. Против полицейского-педофила было заведено уголовное производство по статье 156 части первой – совращение несовершеннолетних граждан. Сейчас преступник находится под домашним арестом, ему грозят несколько лет тюрьмы.
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