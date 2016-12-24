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ЧП в России: взорвана бывшая воинская часть

ЧП в России: взорвана бывшая воинская часть
В Башкирии прогремел мощный взрыв на территории когда-то воинской части, несколько человек получили ранения. Как передает replya.net, об этом сообщили сотрудники пресс-службы в республиканском МЧС. В настоящее время известно о поступившем в дежурную часть сообщения, что на территории бывшей воинской части незаконным способом оказались неопределенные лица и в скором времени послышался взрыв. По данным официального представителя МЧС, на месте происшествия уже начали работу сотрудники спасательных служб, привлечено шесть человек и девятнадцать единиц техники.

В интервью журналистам сотрудники башкирского Следкома заявили, что на место взрыва уже отправились следователи, и пообещали в скором времени предоставить детали. Очевидцы, жители поселка Урман Иглинского района Башкирии, в котором и расположена эта воинская часть, жертвами взрыва стали два человека молодого возраста. Из них один совсем недавно завершил службу в армии, а у второго остался малолетний ребенок.

Пока что эта информация пока не нашла своего подтверждения среди сотрудников официальных ведомств.
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