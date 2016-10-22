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На Донбассе мошенники придумали необычный способ снимать деньги с пластиковых карт

На Донбассе мошенники придумали необычный способ снимать деньги с пластиковых карт
У жителей Луганской области (оккупированные территории) мошенники незаконно снимали деньги с банковских карт, однако сотрудники СБУ в Киеве смогли блокировать механизм снятия наличных средств. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, в пресс-службе СБУ рассказали, что организаторы нового вида мошенничества «держали» в Киеве своего сообщника, который изготавливал дубликаты пластиковых карт, принадлежащих гражданам, проживающим на оккупированных территориях Луганщины.

Остальные мошенники, находившиеся в Луганске, брали «заказы» у граждан на снятие денег за небольшие проценты. Более того, часть вырученных на «процентах» средств мошенники направляли на финансирование формирований боевиков. В СБУ отметили, что все персональные данные владельцев карт мошенники передавали своему подельнику в столицу, и он изготавливал дубликаты карточек.

После этого он шел до ближайшего банкомата и снимал наличные, далее он передавал деньги в структуры, которые проводят незаконные операции между Киевом и оккупированными территориями. Те структуры, в свою очередь, отправляли деньги по своим каналам в «главный офис», расположенный в Луганске.

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