Названы районы Киева с самым высоким уровнем преступности

Рост преступности сейчас фиксируется во всех областях Украины, однако «лидерами» по криминогенной обстановке в стране остаются Киев, Запорожье, Николаев и Кривой Рог, передает replyua.net со ссылкой на ukrnews24.net.
Журналисты проанализировали данные о преступности в Украине и отметили, что, в основном, преступники в нашей стране действуют низко профессионально, и в большинстве случаев речь идет о нарушениях, которые направлены только на удовлетворение базовых потребностей. За первые восемь месяцев этого года в столице Украины было зафиксировано свыше 4,4 тысяч ограблений, а также 68 убийств. Самый высокий уровень тяжких преступлений с начала этого года наблюдается в Днепровском и Дарницком районах Киева – по 12 и 16 убийств соответственно.
Также Днепровский район столицы остается лидером по количеству краж – 720 ограблений. Деснянский район сейчас находится на втором месте по количеству таких преступлений – 588 краж в период с января по август. Журналисты также назвали самый благополучный район Киева – им на протяжении долгого времени остается Печерский район.
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