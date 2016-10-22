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СБУ расследует многомиллионные хищения во время закупки лекарственных препаратов

СБУ расследует многомиллионные хищения во время закупки лекарственных препаратов
Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с СБУ в Киеве разоблачили крупную схему хищений около сорока миллионов гривен, которые государство выделяло на закупку лекарственных препаратов.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, еще два года назад Минздрав заключил крупный договор на поставку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения простудных заболеваний. На открытых торгах победило частное предприятие, и Министерство здравоохранения перечислило бизнесмену 50 миллионов гривен, и, согласно, договору, предприятие должно было поставить лекарства до конца 2015 года, однако бизнесмен не выполнил обязательство и закупил лекарственные препараты на сумму всего в десять миллионов.

В сообщении СБУ также говорится о том, что больше сорока миллионов предприниматель успел вывести за границу, и эти деньги были положены на счета фирм, которые не имеют никакого отношения к фармакологическому рынку. Бизнесмену уже предъявили подозрении в совершении крупных хищений. Сейчас его задержали, и он будет находиться под арестом до заседания суда.

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