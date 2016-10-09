Полицейский в Житомирской области подорвался на гранате

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-центр Государственного управление Национальной полиции в Житомирской области, в регионе произошел трагический инцидент – полицейский найден мертвым в лесном массиве вблизи села Новая Романовка.
В ведомстве заявили, что сообщение об исчезновении 29-летнего полицейского появилось вчера – последний раз его видели дома вечером седьмого октября. Двое суток о его местонахождении ничего не было известно. Сегодня в полицию поступил звонок от местных жителей о том, что в лесном массиве вблизи села Новая Романовка, где проживал погибший, было найдено его тело. В данный момент полиция ведет расследование, выясняя все обстоятельства дела. По предварительным данным, смерть полицейского произошла вследствие взрыва гранаты. Полиция не исключает возможность суицида – именно эта версия пока доминирует в ходе следствия. Местные СМИ сообщают, что в вечером 7 октября дома у погибшего произошел бытовой конфликт, который и мог послужить причиной самоубийства полицейского. Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудник полиции был ранее, пытаясь воспрепятствовать суициду.
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