300 киевлян выселят на улицу

В одну из общественных приемных Объединения «Самопоміч», как сообщает на своей странице в facebook правозащитник Эдуард Трегубов, сегодня обратились жители общежития под номером 75/79, которое находится на улице Выборзкая в украинской столице. Согласно их заявлению, в ближайшее время им грозит выселение – об этом передает replyua.net.
Как выяснилось, в этом общежитии проживают почти 300 человек, многие из которых занимают эту жилплощадь более тридцати лет. Трегубов сообщает: «В августе текущего года предприятие, на балансе которого числилось это общежитие, продало здание вместе со всеми его жителями компании «Международный офисно-отельный центр». Новый собственник недвижимости заявил, что жители общежития или должны платить ему солидную арендную плату, либо выселяться на улицу. Также в адрес жильцов стали поступать угрозы – мол, если они не выселяться, у них будут проблемы».
Как подчеркивает правозащитник, циничность ситуации в том, что в соответствии с нормами Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» с целью защиты жилищных прав и обеспечения недопустимости выселения жителей общежитий, а также отчуждения общежитий, на подобные сделки с общежитиями был введен мораторий, который будет действовать до 1 января 2020 года. Трегубов сообщает: «Я не удивлюсь, если по документам это здание проходит не как общежитие, а другой объект недвижимости».
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