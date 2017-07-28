Кличко: для имиджа Украины важно, чтобы от нас шли позитивные новости, а лишение гражданства Саакашвили – это скандал

Виталий Кличко, столичный мэр, раскритиковал лишение гражданства Михаила Саакашвили, отметив, что из-за таких действий имидж Украины не может улучшиться.
Как сообщает replyua.net , об этом мэр Киева написал на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны», отметил Кличко. Напомним, что многие политики крайне негативно восприняли новость о лишении гражданства Саакашвили, причем даже те, кто негативно относится к грузинскому политику. Между тем, политологи отмечают, что такие действия президента не связаны с тем, что он боится конкуренции и считает, будто бы Саакашвили является его главным оппонентом.
В Государственной миграционной службе сообщили, что соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Как отметили в ведомстве, это было сделано на основании ложных данных, указанных в анкете. Политик отметил, что не находится под следствием, однако выяснилось, что в это время он был заочно арестован в Грузии.