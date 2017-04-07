Жители Киева собирают подписи за отставку Кличко

В столице группа активистов приступила к сбору подписей за отставку городского главы Виталия Кличко, информирует replyua.net со ссылкой на depo.ua. Как стало известно, 5 апреля прошло собрание избирателей по отзыву Кличко в Украинском доме.
Сообщается, что инициативная группа выступила за отзыв Киталия Кличко с поста мэра Киева и за досрочное прекращение полномочий Кличко по народной инициативе. Жители города отмечают, что они устали терпеть непрофессионализм главы Киева, и у него отсутствует стратегический план по развитию столицы. Кроме того, утверждают инициаторы сбора подписей, во время руководства Кличко в Киеве снизился уровень социальной защищенности, началось хищение бюджетных средств, ухудшилось состояние объектов инфраструктуры. Помимо этого, инициаторы утверждают, что Виталий Кличко не выполнил свою предвыборную программу.
По словам журналистов, разместивших материал, отзыв мэра одного из крупнейших городов Украины, а в данном случае – столицы, является прецедентом, поскольку раньше сбор подписей в Украине никогда не инициировался.