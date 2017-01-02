Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Столичный мэр Виталий Кличко провалил свое очередное обещание – он не смог установить пятьдесят остановок общественного транспорта, однако он говорил о том, что сделает это до конца 2016 года, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
В начале апреля прошлого года Кличко заявил о том, что в планах киевских властей приоритетом стоит задача установить до конца года «автономные умные мобильные остановки». Согласно документам от 19 декабря, в Киеве появились только две остановки вместо обещанных пятидесяти. Их оборудовали разъемами USB для зарядки устройств, а также точками доступа к Интернету. Однако в городе появились 19 павильонов ожидания, построенных согласно всем требованиям, утвержденным в странах Евросоюза. Портал Слово и Дело присвоил обещанию Виталия Кличко статус «не выполнено».
Также портал напоминает, что столичный мэр дал уже 350 обещаний, из них он выполнил только 152 обещания. Коэффициент ответственности городского главы достигает 43 процентов, что вполне нормально по сравнению с другими чиновниками Украины.