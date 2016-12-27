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Сазонов: как для боксера реакция у него несколько замедленная, а как для мэра то даже нормально

Сазонов: как для боксера реакция у него несколько замедленная, а как для мэра то даже нормально
Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшнее заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко о проблемах в снесении незаконных МАФов в Киеве, - передает replyua.net.

Сазонов отмечает: «Кличко прокомментировал снос незаконных киосков в Киеве. Вот мне от одного заголовка тепло на сердце. Неважно даже, что он сказал – главное, заметил все-таки. То есть среди груды важных дел и бдительных советников и заместителей таки просочилась информация к мэру, что МАФы сносят и там какая-то нездоровая хрень происходит и не все гладко. Ну, как для боксера реакция у него конечно несколько замедленная, а как для мэра то даже нормально. Ну а, по сути, пообещал продолжить борьбу. Про методы ничего не сказал».

Один из читателей этого сообщения так его прокомментировал: «Не обольщайтесь. Это не борьба с МАФами, а очередное вымогательство. Одни разрешили поставить киоск, поимели. Пришли другие, разрешили продавать спиртное, поимели. Третьи придумали расширить киоски до большей квадратуры, поимели. Следующие придумали усовершенствовать внешний вид. И вот настал момент, когда расширяться и усовершенствоваться стало некуда. Значит нужно все снести и начать сначала. Расширить тротуары, теперь ставим миникиоски или еще что-то. Не успеем оглянуться, а на месте снесенных МАФов будут стоять другие и по новому поплывут реки за разрешение, за землю, за саннормы, за пожаробезопасность. А еще круче ввалить бизнесцентрики и вечно жить на аренде. Правда, придет время, придут другие рейдеры».
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