Кличко рассказал о парке велосипедов, указанном в декларации

В пресс-службе Виталия Кличко рассказали, что мэр положительно относится к системе электронного декларирования, а также пояснили, зачем киевскому главе парк велосипедов, передает replyua.net.
В сообщении говорится о том, что Кличко считает электронные декларации болезненным шагом для чиновников Украины, но этот шаг был необходим. «Я считаю, что с помощью деклараций можно будет жестко контролировать все доходы, благодаря чему улучшится экономическая ситуация в стране. Что касается парка велосипедов, то я коллекционером этого вида транспорта не являюсь, и каждый велосипед мною используется в зависимости от погодных условий», процитировали Кличко в его пресс-службе. По словам мэра Киева, он ездит и тренируется на каждом велосипеде, который стоит в его парке, и там имеются городские, горные и шоссейные модели, которые «всегда на ходу».
Напомним, что в своей электронной декларации Кличко также упомянул о 2 миллионах 623 тысячах гривен, полученных им в результате распределения дохода. Также столичный глава задекларировал семь велосипедов, приобретенных им в 2014 и 2015 годах.
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