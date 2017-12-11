В сети появились фото с киевского марша за импичмент президенту

10 декабря, в воскресенье, в украинской столице прошел масштабный митинг, организованный Михаилом Саакашвили. Как передает replyua.net, фотокорреспондент «Апострофа» побывал на месте событий и сделал множество снимков, как на улицах Киева, так и с высоты птичьего полета, зафиксировав масштабность марша за принятие закона, позволяющего объявить импичмент Петру Порошенко, президенту Украины.
Издание отмечает, что активисты собирались в парке Шевченко, после чего они длинной колонной проследовали к сцене, установленной на Майдане Незалежности. В руках активистов были плакаты, а также черно-красные и желто-голубые флаги. Марш проходил без «виновника событий», поскольку Саакашвили был задержан 8 декабря и помещен в СИЗО.
Как утверждает его адвокат, грузинский политик объявил бессрочную голодовку и якобы пьет только воду. В правоохранительных органах рассказали, что во вчерашнем митинге приняли участие около двух тысяч сторонников Михаила Саакашвили. Однако позже организаторы заявили не о двух, а о 7-10 тысячах человек.