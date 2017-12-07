У здания Рады проходит сразу три разных митинга: что требуют активисты?

Как информирует replyua.net, на площади Конституции перед центральным входом в здание парламента собрались около трехсот активистов, которые держат в руках флаги политической силы «Батькивщина». Эти митингующие требуют продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного значения. Еще один отдельный митинг проводят представители Социал-демократической партии. Организаторы этого мероприятия, выступая со сцены, заявляют, что СДП требует принятия госбюджета на следующий год, учитывая в нем условия повышения минимальной заработной платы до десяти тысяч гривен, а минимальной пенсии – до пяти тысяч.
В свою очередь представители Национальной полиции Украины и Нацгвардии усилили охрану правопорядка, перекрыли вход на территорию возле Верховной Рады Украины со стороны украинского правительства.