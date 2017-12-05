Сторонники Саакашвили вытащили его из машины СБУ, он уже направился к Раде

Группа сторонников Михаила Саакашвили вытащила бывшего главу Одесской ОГА из машины Службы безопасности. Как передает replyua.net, для этого было выбито окно в машине и сломана задняя дверь микроавтобуса. Сам Михаил Саакашвили уже начал выступление на площади:
«Я останусь до конца в Украине, я умру за Украину. Моя жизнь — это ваша жизнь, она вам принадлежит», — заявил он под крики людей. Саакашвили попросил украинцев продемонстрировать протест, выразил слова благодарности за поддержку и сказал: «Ничего не бойтесь». Бывший президент Грузии призвал своих сторонников идти к Верховной Раде и требовать импичмента Петра Порошенко.
Напомним, что сегодня сотрудники СБУ и полицейские задержали Михаила Саакашвили возле его дома, расположенного в центре Киева на улице Костельной. Политика обвиняют в попытке свержения государственной власти в Украине. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет просить для Саакашвили в суде домашний арест с ношением электронного браслета. Суд над политиком состоится уже завтра, шестого декабря.