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Главную елку страны привезли в Киев

Главную елку страны привезли в Киев
Главная елка страны этого года сейчас привезена в Киев, и уже через несколько дней она украсит центр украинской столицы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, самую большую елку для Киева нашли в Ивано-Франковской области, недалеко от города Богородчаны.

Лесники срубили ее 2 декабря. Отмечается, что новогоднее дерево установят на Софийской площади. Лесники рассказали, что диаметр кроны новогоднего дерева достигает семи метров, а высота елки – 28,5 метров. Установлен и возраст дерева – ему приблизительно 90 лет. По словам лесников, елка была очень старой и не росла, поэтому рано или поздно ее все равно бы спилили. Вечером 2 декабря елку погрузили на огромный тягач, который отправился в сторону Киева.

Напомним, что помимо новогодних каникул, в этом году у украинцев появится еще один выходной. Ранее вступил в силу закон о новом праздничном дне в стране. 25 декабря жители Украины будут отмечать Рождество Христово по Григорианскому календарю. Теперь этот день календаря будет нерабочим, однако в то же время из календаря праздников правительство убрало 2 мая.
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