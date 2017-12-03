В Киев прибыла новая партия трамваев Pesa

Киев получил еще одну партию низкопольных трамваев Pesa, информирует replyua.net. Такую информацию на своей странице в Фейсбуке разместило коммунальное предприятие Киевпастранс.
Сообщается, что польские трамваи прошли техническое обследование, и в настоящий момент их испытывают на линии скоростного трамвая на Борщаговке. В Киевпастрансе также подчеркнули, что в ближайшие дни должны поступить еще два вагона. Напомним, что в начале ноября Виталий Кличко, столичный мэр, заявил о том, что КГГА планирует закупить в Польше трамваи Pesa, чтобы создать альтернативу маршрутным такси.
«Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто вытесним доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом. А в планах на будущее - предприятие крупногабаритной сборки трамваев в Киеве. И уверен, что уже в скором времени по городу будут двигаться трамваи, на которых будет написано «сделано в Украине», «сделано в Киеве»», - подчеркнул киевский мэр. Польская компания выиграла тендер на поставки вагонов еще в июле этого года.