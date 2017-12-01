Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды на выходные

По информации пресс-службы столичной городской государственной администрации, в Киеве в ближайшие три дня ожидаются сложные погодные условия, передает replyua.net. Так, в субботу, 2 декабря, киевлян и гостей столицы ожидает облачная погода, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер будет северного направления, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 градуса тепла. Снежной будет погода в Киеве также 3 и 4 декабря.
«В воскресенье, 3 декабря, в ночные часы ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; 4 декабря синоптики ожидают умеренный мокрый снег, в некоторых местах не исключено налипание мокрого снега, на дорогах будет гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах нуля», — говорится в сообщении.
В связи с таким прогнозом в КГГА посоветовали водителям быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать режим скорости, уменьшать скорость возле пешеходов и детских учреждений, не ездить на летних шинах. Пешеходам же посоветовали не ходить быстро, соблюдать внимательность и обходить крышки люков, так как их может покрывать лед.