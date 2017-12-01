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Эксперт: «регионалы» начали готовиться к протестам в Киеве

Эксперт: «регионалы» начали готовиться к протестам в Киеве
Экс-представители «Партии регионов» готовятся к проведению в Киеве акции протеста для того, чтобы добиться решения об отмене запрета этой политической силы, а для помощи они уже призвали «Оппозиционный блок». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Дмитрий Тымчук. По его словам, к одному из председателей «Оппозиционного блока» Борису Колесникову обратились представители «инициативной группы членов Партии регионов», представляющих разные регионы Украины с просьбой помочь организовать массовую акцию протеста под зданием Окружного административного суда в Киеве.

«Эти акции протеста должны состояться 6 декабря под зданием Окружного административного суда, где запланировано рассмотрение дела о запрете «Партии регионов», - написал депутат.

Дмитрий Тымчук добавил, что в своем обращении организаторы пообещали, что соберут немало сторонников ПР. Кроме того, обсуждается возможность использования символики «Партии регионов» во время этой акции протеста. Напомним, что в Украине «Партия регионов» запрещена с 2014 года, после чего большая часть ее членов вошли в состав новой партии «Оппозиционный блок».
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