Старинное здание в центре Киева хотят продать Сбербанку России

Российский Форбс распространил информацию о том, что одно из самых красивых и старинных зданий украинской столицы хочет приобрести Сбербанк России, передает replyua.net.
Издание сообщает, что переговоры о продаже здания, находящегося по адресу Омеляновича-Павленко, 9, вышли уже на финишную прямую, и речь идет о переговорах между Национальной академией аграрных наук Украины, которая владеет зданием, и российским Сбербанком. Также стала известна и стоимость этого здания – 35 миллионов долларов.
Также издание отмечает, что переговоры ведет со стороны НААН президент Ярослав Гадзало, а покупателем является Валерий Хорошковский - первый вице-премьер и экс-глава СБУ при Януковиче. Сам бывший регионал с 2013-го проживает в Монако. Напомним, что в Нацбанке пока не подтвердили информацию о том, что украинскую «дочку» Сбербанка собирается выкупить Хорошковский.