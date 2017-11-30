В Киеве зафиксирована вспышка кори

Николай Поворозник, заместитель главы Киевской городской государственной администрации, заявил о том, что в столице наблюдается рост заболеваемости корью, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Поворозник рассказал, что в октябре в столице было зафиксировано 13 случаев заболевания корью, однако по состоянию на конец ноября, таких случаев было уже 79 – было госпитализировано 69 человек, в том числе и 52 ребенка. «Более 40% имели тяжелую форму заболевания. К счастью, летальных случаев пока удается избегать», - подчеркнул зампредседателя. Поворозник рассказал, что из всех больных лишь три ребенка имели прививки. При этом замглавы КГГА заверил, что в Киеве достаточно вакцин. В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.
Напомним, что в настоящее время Украина находится на последнем месте в мире по уровню так называемой обязательной вакцинации граждан. Еще летом этого года Оксана Сивак, замминистра здравоохранения, заявляла о том, что якобы в Украине хватает вакцины от кори для детей, однако наблюдается дефицит вакцины для взрослых.