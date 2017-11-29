Синоптики предупредили о сильных осадках и гололедице в Киеве

Сегодня вечером, а также предстоящей ночью и в четверг, 30 ноября, в Киеве сохранится гололедица, кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Как сообщает replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сославшись на прогноз Гидрометцентра.
«29 ноября в столице облачно, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°», - сказано в сообщении. Напомним, что согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра, 30 ноября, почти во всех областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега, а также о сильной гололедице.
Во всех регионах в ночные часы ожидается минусовая температура, днем тоже будет холодно, около нуля градусов, и только на юге страны столбик термометра будет показывать плюсовые отметки. За последние несколько дней в Украине резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за осадков и гололедицы.