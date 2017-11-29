«Парковочный геноцид» добрался до Киева

Как передает replyua.net, вчера на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень из более чем 60 столичных улиц, где будет запрещено парковаться. После такого решения в сети сразу начали появляться комментарии недовольных киевлян, которые начали сравнивать принятое решение с «законами 16 января».
Как отметил в своем блоге украинский блогер Александр Голубов, сразу пусть все недовольные называют это «парковочным геноцидом» и говорят, что «патриотам теперь негде машину поставить». По словам блогера, на самом деле такие запреты существуют не для того, чтобы «патриотам» было где парковать машину в центре, а, чтобы их машины в центре, в принципе, не было.
«Именно для того, чтобы люди ездили общественным транспортом или ходили пешком, такие запреты и вводятся. Понимаю, что статусным особам это не к лицу, но суровые времена требуют суровых решений, увы. Хотя зачем возмущаться, если на эти запреты вы все забьете точно так же, как и на любые другие? Вам же всем «надо», и с этим ничего уже не сделаешь», – резюмировал Александр Голубов.