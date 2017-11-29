Сельскохозяйственные ярмарки в столице: адреса и время проведения

2 и 3 декабря, в субботу и воскресенье, в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки, и они будут проводиться во всех районах столицы. Как сообщает replyua.net, об этом рассказали представители Департамента развития предпринимательства и промышленности.
2 декабря ярмарки пройдут по следующим адресам: ул. Нестайко (рядом с почтамтом), ул. Закревского, ул. Ревуцкого, ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10, ул. Василевской, 11-17, ул. Героев Севастополя, 42, ул. Булгакова, 10-13, ул. Бандеры, ул. Билокур и ул. Калнышевского, 1-5.
3 декабря, как сообщают в департаменте, сельскохозяйственные ярмарки пройдут по адресам: ул. Эрнста, 14 А, ул. Кудри, ул. Маршалла Конева, ул. Татарская, 32-38, бульвар Академика Вернадского, 79. В департаменте подчеркнули, что на ярмарке будут представлены практически все продовольственные товары по самым низким ценам.