Киев занял первое место в рейтинге самых зеленых городов Европы

Филипп Гартнер, известный исследователь, представил свой собственный рейтинг самых зеленых европейских мегаполисов, население которых превышает два миллиона человек, передает replyua.net со ссылкой на Archdaily.
Гартнер внимательно изучал снимки, сделанные спутником, использовав метод под названием «Индекс нормализованной разновидности растительности». Гартнер заявил, что индекс «растительности» Киева составляет 0,389, и это самый высокий показатель среди европейских мегаполисов. Гартнер проанализировал площадь 8 километров вокруг официальных центров городов, чтобы определить, содержит ли она живую растительность. В целом он исследовал 43 европейских города.
Также исследователь отметил, что Киев – это самый зеленый город Европы с населением более двух миллионов человек, однако самым зеленым европейским городом, вне зависимости от численности населения, является Сараево в Боснии и Герцеговине. Городом с самой скудной растительностью исследователь назвал греческие Афины. В общем рейтинге Киев оказался на 15-ой позиции.