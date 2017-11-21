Голосеевский суд решил судьбу мамаши, бросившей умирать детей

Голосеевский районный суд столицы продлил на 60 суток содержание под арестом женщине, бросившей малолетних детей в квартире, один из которых скончался. Как сообщает replyua.net со ссылкой на страницу пресс-службы прокуратуры Киева в Фейсбуке, решение было принято судьями по ходатайству Киевской местной прокуратуры.
Представители прокуратуры еще раз заявили, что женщине выдвигаются обвинения в умышленном убийстве по статье 115 пункту 2 части второй Уголовного кодекса Украины. Окончательный приговор будет вынесен нескоро – 21 декабря перед судом выступят свидетели стороны обвинения. Напомним, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, в одной из квартир на улице Бубнова в Киеве. Двадцатилетняя женщина оставила в квартире на девять дней двух малышей.
Девочка, которой на тот момент не было и трех лет, чудом выжила после девяти дней без еды, однако мальчик, которому было чуть меньше двух лет, скончался, и девочка находилась рядом с трупом своего брата. Позже выяснилось, что все это время горе-мамаша находилась у своего любовника. Девочку спасли медики, однако ей пришлось пройти длительный курс восстановления.