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Голосеевский суд решил судьбу мамаши, бросившей умирать детей

Голосеевский суд решил судьбу мамаши, бросившей умирать детей
Голосеевский районный суд столицы продлил на 60 суток содержание под арестом женщине, бросившей малолетних детей в квартире, один из которых скончался. Как сообщает replyua.net со ссылкой на страницу пресс-службы прокуратуры Киева в Фейсбуке, решение было принято судьями по ходатайству Киевской местной прокуратуры.

Представители прокуратуры еще раз заявили, что женщине выдвигаются обвинения в умышленном убийстве по статье 115 пункту 2 части второй Уголовного кодекса Украины. Окончательный приговор будет вынесен нескоро – 21 декабря перед судом выступят свидетели стороны обвинения. Напомним, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, в одной из квартир на улице Бубнова в Киеве. Двадцатилетняя женщина оставила в квартире на девять дней двух малышей.

Девочка, которой на тот момент не было и трех лет, чудом выжила после девяти дней без еды, однако мальчик, которому было чуть меньше двух лет, скончался, и девочка находилась рядом с трупом своего брата. Позже выяснилось, что все это время горе-мамаша находилась у своего любовника. Девочку спасли медики, однако ей пришлось пройти длительный курс восстановления.
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