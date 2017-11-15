В Киеве нашли еще один памятник Ленину

В украинской столице обнаружен еще один памятник советскую вождю, и его нашли на Минском массиве, на территории бывшего тепличного хозяйства. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание «Я люблю Оболонский район», памятник Ленину нашли на территории тепличного хозяйства, где в скором времени на его месте появится кольцевая дорога, ведущая к Богатырской улице.
Во время подготовительных работ строители демонтировали часть сооружений, но памятник Ленину почему-то оставили, говорится в публикации. С тех пор памятник Ленину возвышается на фоне рядом стоящих новостроек и совершенно не вписывается в местный пейзаж – вокруг монумента очень много мусора и грязи. Напомним, что ранее власти говорили о демонтаже всех памятников советскому вождю в Киеве, однако позже жители столицы начали сообщать о сохранившихся монументах в разных районах города. В частности, не так давно памятник Ленину был обнаружен в одном из заброшенных парков. Напомним, что закон о декоммунизации в Украине вступил в силу весной 2015 года.
В стране демонтировали памятники всем коммунистическим лидерам, переименовали города, улицы, железнодорожные станции, поселки, деревни. В августе этого года Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, сообщил, что в общей сложности в стране были демонтированы 1320 памятников Ленину.