В МВС заперечують, що будуть «кришувати» винуватця смертельного ДТП

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на допис Зоряна Шкіряка у соціальній мережі, чиновники Міністерства внутрішніх справ обіцяють не захищати свого колегу-винуватця ДТП від слідства і суду.Так, сьогодні на перехресті вулиць Туполєва і Стеценка в українській столиці сталось ДТП, яке призвело до смертельних наслідків. Винуватцем ДТП виявився працівник сервісного центру МВС. Як переконує Шкіряк, і керівництво МВС, і директор сервісних центрів МВС, і керівництво Національної поліції зійшлись на однаковій позиції: правопорушник має понести покарання за всією суворістю закону. Попередні дані свідчать, що винуватець смертельного зіткнення перебував у стані сп’яніння. Якщо ця теза буде доведена результатами експертизи, співробітника сервісного центру буде запроторено до в’язниці, адже на його совісті втрачене людське життя.Тим часом, Шкіряк наголошує, що винуватця ДТП буде затримано на 72 години, а далі запобіжний захід для нього буде визначено судом. Політик також вимагає припинити «маніпуляції», які буцімто виникли в пресі, і обіцяє, що ніхто з керівництва МВС «кришувати» порушника не буде. Більше того, на думку Шкіряка, «таким негідникам не місце в системі МВС».