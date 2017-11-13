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Киевские «хрущевки» определены под снос

Киевские «хрущевки» определены под снос
Как передает replyua.net, киевские депутаты пришли к решению снести 3000 устаревших зданий, из них большую часть составляют пятиэтажные «хрущевки», которые многим достались от бабушек и дедушек в наследство. Многие бы сказали, что давно пора, ведь очень много старых домов находятся в аварийном состоянии. Но что же будет с людьми, которые сейчас живут в этих самых «хрущевках»?

Власти позаботились о своем народе: хоть люди и не имеют права отказаться от принудительного переезда, им предоставляют квартиры с такой же площадью, как их жилье, в новостройках с современной планировкой. Решение принято, и нужно только порадоваться, что хотя бы в теории тысячи семей не останутся на улице.

По прогнозам, уже к 2025 году все 3000 зданий, около 3 миллионов квадратных метров, будут выведены из эксплуатации, и попутно начнется строительство новых домов с современной планировкой. А начнется «модернизация» с Деснянского района. А пока что, будем ждать перехода от слов депутатов к непосредственным действиям. Новостройки заменят старые разрушающиеся здания, это в любом случае плюс. А как будет на самом деле – время покажет.
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