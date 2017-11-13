В центре Киева отключили электричество: названа причина

Сегодня, 13 ноября, центральная часть украинской столицы осталась без электрической энергии, передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-службы компании «Киевэнерго», предоставленную «Обозревателю». В том числе, стало известно, что электричество отсутствует на следующих улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.
«В настоящее время сотрудники компании «Киевэнерго» проводят работы, направленные на устранение повреждения оборудования. Ориентировочно энергоснабжение планируется восстановить в 12 часов», - сказали в контакт-центре.
Ранее Дмитрий Вовк, возглавляющий Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), спрогнозировал рост тарифов для небытовой категории потребителей на 10-15%. Со слов Вовка, все цифры и факторы являются совершенно объективными и обоснованными – за ними можно следить, в том числе, по тарифам на отпуск электроэнергии «Энергоатома», «Укргидроэнерго».