Акт вандализма: в Киеве залили цементом вечный огонь

В ночь на 7 ноября, в столичном парке Славы был залит цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестному солдату. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эспрессо, первым инцидент заметил случайный прохожий рано утром, который сразу позвонил на линию 102 и рассказал, что вечный огонь полностью залит цементом.
Через несколько минут в парк Славы прибыли полицейские. На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов также нашли восемь ведер с раствором – судя по всему, злоумышленники тщательно продумали свой поступок. В настоящее время началось следствие по этому факту, полицейские разыскивают злоумышленников. Причины, которые подтолкнули преступников к таким действиям, следователи пока не выяснили. Напомним, что в мае этого года в парке Славы произошел еще один инцидент.
Все тот же Вечный огонь активисты накрыли плакатом с изображением российского президента Путина. Позже в Фейсбуке активисты прокомментировали свой поступок. «Сегодня… была открыта инсталляция посвящена развенчанию культа Победобесия и Победы Колымы над Бухенвальдом». – написал один из них.