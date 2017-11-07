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Сезонные ярмарки в Киеве – адреса и период проведения

Сезонные ярмарки в Киеве – адреса и период проведения
Сегодня в Киеве стартуют сезонные ярмарки, которые продлятся до 12 ноября. Как передает replyua.net, в Департаменте промышленности и развития торговли рассказали о местах и времени проведения ярмарок, подчеркнув, что на них будут представлены все группы товаров.

Сегодня, 7 ноября, ярмарки пройдут по адресам: пересечение Гончара и Хмельницкого, Багговутовская, 1, Бульварно-Кудрявская, 2-4, Гната Юры, 5, на пересечении Кулибина и проспекта Победы, на пересечении Пасхалина и Чубинского, на Харченко, 41-47, на Владимирской, 80-86А, на проспекте Науки, 88. Завтра, 8 ноября, ярмарки будут осуществляться по следующим адресам: на Тулузы. 10, на Подлесной, 8, на проспекте Правды, 5-11, на проспекте Соборности, 2-20, на пересечении Пасхалина и Чубинского, на Демеевскоой, 45-47, на Стратегическом шоссе в районе Малокитаевской и проспекта Науки.

В Департаменте посоветовали поспешить с покупками, поскольку 11 и 12 ноября ярмарки будут проходить только в Дарницком и Днепровском районе в двух точках – на пересечении Пасхалина и Чубинского и на Стальского.
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