Власти Киева обустроят в многолюдных местах медпункты для всех желающих

В Киеве власти приняли решение о запуске пилотного проекта «Врач в Вашем доме», которым предлагается обустроить медпункты в наиболее многолюдных местах, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу городского головы Виталия Кличко. Предполагается, что такие медицинские пункты будут размещать в торговых центрах, центрах предоставления админуслуг и остальных людных местах.
Начнут реализовывать проект в Подольском районе: медицинские пункты будут находиться в Центре предоставления админуслуг, в аптеках «Фармация» и супермаркетах. Дежурить там будут семейные врачи или терапевты. Они будут предоставлять консультации либо выписать направление к профильному врачу. Возможность воспользоваться этой услугой есть у всех желающих. Первым, кто протестировал этот пункт, оказался столичный мэр Виталий Кличко – ему померяли уровень сахара и холестерина в крови и давление.
В рамках второго этапа программы предусмотрена организация трех десятков бригад. Они будут выезжать к пациентам домой. В их составе будут врачи, студенты медицинских учреждений и социальные работники.