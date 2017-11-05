Блогер: такі соціальні експерименти, м’яко кажучи, дістали

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За словами політичного оглядача Олексія Голобуцького, час минає, а методи створення «репортажів» від російських «журналістів» та їх пособників не змінюються, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.Так, Голобуцький зауважує, що сьогодні, п’ятого листопада 2017 року, у центрі Києва правоохоронці звернули увагу на одного чоловіка. Останній прогулювався Хрещатиком, загорнувшись у аквафрешеву ганчірку (йдеться про прапор Російської Федерації –.). Як пояснив чоловік правоохоронцям при затриманні, таким дивним способом він проводив «соціальний експеримент».Мабуть, затриманий - черговий «журналіст», який хотів створити картинку для репортажу з «страшної Бандерівщини». Скільки можна викидати їх через кордон? Блогер нагадує, що в одному фантастичному фільмі таких «експериментаторів» перш ніж перекинути через кордон, голили налисо і фарбували. Мав спрацьовувати принцип: поки волосся не відросте і фарба не зійде, такий солдат інформаційної війни назад до країни не пхатиметься. Може, і нам пора щось схоже запровадити? А то «соціальні експериментатори», м’яко кажучи, дістали, - наголошує Голобуцький.