Стали відомі нові деталі смертельного ДТП у Києві

Під час прямого включення для телеканалу «112.Україна» Ольга Постолюк, яка обіймає посаду представника столичної прокуратури, повідомила, що винуватець сьогоднішньої аварії на Оболоні в Києві, внаслідок якої під колесами маршрутки двоє осіб загинули, може десять років провести у місцях позбавлення волі, інформує replyua.net. «Ми продовжуємо з’ясовувати, яким чином сталася ця дорожньо-транспортна пригода. Слідчі оглядають місце аварії та допитують свідків. Окрім того, ми намагаємося знайти камери спостереження, які могли б зафіксувати момент, коли була скоєна ДТП», - наголосила Постолюк.
У відповідності до її інформації, за фактом загибелі двох людей відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). За наявною нині інформацією, водію маршрутки, який, за попередніми даними, перебував у тверезому стані, загрожує десять років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на період до трьох років.
Тим часом, користувачі соціальних мереж активно коментують сьогоднішню ДТП на вулиці Героїв Дніпра у Києві, звинувачуючи водіїв як маршрутки, так і тролейбуса.