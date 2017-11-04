Кличко дал указания масштабной проверки всех киевских перевозчиков

После ужасного ДТП в Киеве, в котором погибло два человека, мер города дал приказ соответствующим службам, чтобы они срочно начали проверку всех частных и коммунальных перевозчиков. Об этом информирует replyua.net.
После этой проверки, вполне возможно, с рынка перевозок, уйдет большинство фирм. Кличко особо подчеркнул, что проверка будет строгая. Все фирмы будут проверены на наличие необходимых документов и лицензий, которые разрешают перевозку пассажиров.
Если какой-то одной «бумажки» будет не хватать, фирму закроют. Это касается и стандартов по комплектации автомобилей, и общей работе перевозчика. Под проверку попадет не только документация и автопарк, а и сами водители. Будут проверяться их условия работы, состояние здоровья и профессиональный стаж. Все нюансы должны подходить критериям утвержденных стандартов. Исходя из данной ситуации, есть сомнения, что останется хоть одна городская маршрутка. Ведь владельцы транспортировочных фирм особо не заботятся о своем автопарке. Все, кто хоть раз ездил в общественном транспорте, наверняка не понаслышке знают о качестве и состоянии транспорта.