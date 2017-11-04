Смертельное ДТП в Киеве

В Украине участились ДТП и аварии, и делать с этим пока что никто ничего не собирается. В Киеве произошел ужасный случай, два человека погибло под колесами маршрутки прямо на остановке. Это лишний раз доказывает, что уже давно пора предпринимать какие-то дополнительные меры безопасности на дорогах. Об этом сообщает replyua.net.
Курьез случился на улице Героев Днепра, троллейбус выпускал пассажиров во втором ряду, а маршрутка повернула в первый ряд как раз в момент, когда из троллейбуса выходили люди. В результате маршрутка 464 сбила троих людей. Женщина умерла на месте ДТП, ее мужа забрала скорая помощь, но по дороге в больницу мужчина скончался. Третий потерпевший не получил серьезных травм, его осмотрели и оказали медицинскую помощь на месте аварии.
На данный момент ведутся работы на месте происшествия, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившейся аварии. В очередной раз можно сказать, что виновата власть. В Европе нет таких спешек на дорогах, как в Украине. Там совсем другое отношение водителей к пассажирам и пешеходам. Украинцам нужно научиться элементарным вещам - уважать окружающих, а не торопиться, сбивая все и всех на своем пути.