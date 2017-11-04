Кличко рассказал, сколько видеокамер будет установлено в Киеве

Виталий Кличко, столичный мэр, заявил о том, что сейчас в Киеве работают около четырех тысяч камер видеонаблюдения, однако уже к концу следующего года их количество достигнет десяти тысяч, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина.
По словам мэра, около трех лет назад он был в Израиле и поразился, насколько эффективно израильтяне используют системы безопасности и видеонаблюдения. «Когда вернулся в Киев, я дал задание устанавливать камеры и создать дата-центр, куда будет стекаться вся информация со всех камер. Ведь безопасность сегодня – ключевой вопрос для каждого украинца», - заявил мэр.
Также столичный глава отметил, что во многих общественных местах, а также в метро, школах, детсадах и медучреждениях сейчас часто устанавливают камеры, которые способны распознавать лица и даже номера авто, и вся информация с таких видеокамер помогает в работе сотрудников правоохранительных органов. Мэр считает, что в Киеве нужно устанавливать несколько сотен тысяч камер – он добавил, что в Лондоне около миллиона камер наблюдения.