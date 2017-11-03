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В українській столиці зросла кількість випадків захворювань на смертельну менінгококову інфекцію: експерти розповіли про симптоми

В українській столиці зросла кількість випадків захворювань на смертельну менінгококову інфекцію: експерти розповіли про симптоми
За даними прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, в українській столиці зросла кількість випадків зараження менінгококовою інфекцією, інформує replyua.net з посиланням на УНІАН. Зокрема, зазначається, що поточного року кількість зареєстрованих випадків захворювання склала вже 27 , у той час, як минулого року таких випадків було 10. Серед дітей до 17-річного віку подібних випадків було 18 випадків у порівнянні з десятьма минулого року.

Незважаючи на те, що менінгококова інфекція з блискавичним перебігом є доволі рідкісною патологією, наразі вона стала глобальною проблемою, а також однією з найчастіших причин смерті дітей від хвороб інфекційного характеру.

Процес передачі хвороби відбувається повітряно-крапельним шляхом (подібно більшості гострих респіраторно-вірусних захворювань) і має різні форми: від такої, яка не несе загрози життю, до небезпечної менінгококцемії. Найбільш вразливими до захворювання є діти (приблизно 80% випадків) та люди з ослабленим імунітетом. У зв’язку із нечітко вираженою специфічною симптоматикою, розпізнання початку цієї смертельної недуги є непростим завданням навіть для досвідчених фахівців.
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