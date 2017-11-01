В Киеве водят автомобили с «закрытыми» глазами

Как сообщает replyua.net, проспект Победы в Киеве стал для двух автовладельцев точкой глупой аварии. Женщина на автомобиле Honda красного цвета ехала по проспекту в сторону центра города, но внезапно ее автомобиль поломался, она поставила «аварийку», и тут внезапно в нее врезалась другая Honda цвета вишни на всем полном ходу.
Непонятно куда смотрел водитель вишневого авто, но к счастью, авария обошлась без жертв. Двух детей из машины виновника ДТП забрали для обследования, они могли получить сотрясение мозга при ударе, но пока таких данных никто не сообщал. Вполне возможно, малыши просто обошлись испугом.
На месте ДТП работают сотрудники полиции следственно-оперативная группа, для выяснения всех нюансов и обстоятельств. После очередного столкновения автомобилей, каждому автомобилисту стоит сделать выводы. Во-первых, есть смысл пристегиваться, катаясь по городу, а во-вторых, не нужно спешить и давить на педаль газа. Ведь из-за малейшей невнимательности водителя может случиться беда. Хорошо, что никто не пострадал, и все остались живы. Но могло все закончиться и плохо. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, любое нарушение может стать плачевным как для самого водителя, так и случайных прохожих.