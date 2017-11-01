Завод «Большевик» будет снесен в Киеве

Из-за реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, которая должна начаться в конце года, будет снесена часть большого цеха предприятия «Большевик», которое находится на пересечении улицы Гетьмана и проспекта Победы.
Как информирует replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе киевского мэра. «Есть уже все согласования, до конца года работы начнутся. И весной следующего года выйдут на полную мощность. Для полного запуска новой развязки нужно полтора года», - подчеркнул Виталий Кличко. По словам столичного главы, чтобы реконструировать путепровода, необходимо будет снести цех завода «Большевик».
«Трехуровневая развязка, проект которой предлагали, хорошо выглядит, но на нее нужно более 3 миллиарда гривен и около трех лет на строительство. Учитывая, что часть ее проходила бы глубоко под землей, нужно было бы провести, в частности, большие работы по установке станций откачки воды», - добавил мэр Киева. Кличко отметил, что главные критериями в реконструкции стали оптимальная организация движения транспорта срок реализации проекта и его стоимость.