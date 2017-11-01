Жители Киева смогут прокатиться на ретропоезде

4 ноября, в субботу, со станции Киев-Пассажирский в 13 часов 45 минут отправится ретропоезд, билеты на который может купить любой желающий.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, пассажиры ретропоезда смогут полюбоваться панорамой Киева во время поездки, а также внимательно рассмотреть несколько станций, локомотивное депо и даже депо «Киев-Московский», где раньше всегда останавливались грузовые паровозы. Путешествие продлится два с половиной часов, и поезд проделает большое кольцо через Выдубичи, Дарницу и Петровку.
В компании отметили, что в поезде всего три очень удобных вагона. Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах вокзала или с помощью онлайн-сервиса booking.uz.gov.ua. Цена детского билета – 43 гривны, взрослого – 77 гривен. Сообщается, что при онлайн-заказе станцию отправления нужно указать как Киев-Пассажирский, а станцию прибытия – Караваевы дачи.