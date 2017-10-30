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СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Блогер: ті, хто засуджує рейд на нічний клуб, вже четвертий рік вимагають ввести режим воєнного стану

Блогер: ті, хто засуджує рейд на нічний клуб, вже четвертий рік вимагають ввести режим воєнного стану
Як зазначає оглядач Олег Шарп, доволі часто виборці навіть не усвідомлюють наскільки непослідовними можуть бути їх обранці, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що днями до одного із нічних клубів, який працював без відповідного дозволу, навідались правоохоронці. Там вони зустріли три десятки молодих чоловіків, в яких не було в анамнезі нічого, крім пари грамів наркотиків та злісного ухилення від призову. Останніх акуратно доставили до військкомату, де вони отримали повістки, і відпустили на всі чотири сторони.

Здавалося б, випадок доволі рядовий – хіба мало тих, хто «косить» від армії, ловлять кожного дня. Але вже третій день низка політиків влаштовують публічні істерики, кричачи про «злісне порушення процедури і конституційних прав» цих молодиків! Найцікавіше те, що переважна більшість «істериків» вже кілька років поспіль критикують Порошенка за те, що він не ввів режим воєнного стану. У такому випадку варто нарешті визначитись – або ж кричати про «війну, а не АТО», або вимагати гарантій конституційних прав. Хоча, здається, злоякісна амбівалентність мозку деяких політиків невиліковна, - підсумовує блогер.
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