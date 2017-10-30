В Киевском водохранилище найдены две авиабомбы

В Вышгородском районе, вблизи села Ровжи, в акватории Киевского водохранилища спасатели «выловили» две авиабомбы SC-250, которые пролежали в водоеме более 70-ти лет, со времен Второй мировой войны. Как сообщает replyua.net, об этом на странице в Фейсбуке написали сотрудники Вышгородского отдела полиции.
«Поскольку при обследовании установлено, что состояние бомб не позволяет транспортировку на полигон, взрывотехническая служба будет проводить обезвреживание авиабомб на месте обнаружения», - сказано в заявлении. Авиабомбы могут обезвредить уже сегодня, однако в полиции подчеркнули, что это будет зависеть только от погодных условий. Спасатели обратились к гражданам, живущим неподалеку от водохранилища, предупредив их о том, что находиться в этой зоне опасно.
«Обращаем ваше внимание, что существует угроза нахождения рядом с выявленными бомбами еще неизвестного количества боеприпасов и их дальнейшей детонации, поэтому зона поражения может иметь гораздо больший радиус», - говорится в сообщении.