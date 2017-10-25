На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні

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Як інформує прес-служба члена Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука, на нардепа стався замах, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.Щойно у соціальній мережі з’явилась новина – буцімто на народного депутата, члена Радикальної партії Ігоря Мосійчука стався замах. Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці політика з поміткою «прес-служба». Як вказується у повідомленні, Мосійчук виходив з приміщення телевізійного каналу «Еспресо», коли стався направлений вибух. Народний депутат зазнав поранень, зараз його намагаються доправити до лікарні. Про стан політика нічого конкретного не повідомляється, яких ушкоджень він зазнав - невідомо.Наразі підтвердження інформації з інших джерел про те, чи відповідає інформація дійсності, не надходило. Тим не менш, кілька засобів масової інформації ведуть пряму трансляцію з місця події на вулиці Міцкевича в Києві. У повідомленнях з місця події зазначається, що у результаті теракту постраждали чотири автівки, припарковані неподалік і четверо осіб. Нагадаємо, раніше вже оприлюднювалась інформація про замах на Мосійчука, проте він не зазнав ушкоджень, тому у соціальних мережах таке повідомлення висміяли.