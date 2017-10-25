валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні

На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні
Як інформує прес-служба члена Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука, на нардепа стався замах, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.

Щойно у соціальній мережі з’явилась новина – буцімто на народного депутата, члена Радикальної партії Ігоря Мосійчука стався замах. Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці політика з поміткою «прес-служба». Як вказується у повідомленні, Мосійчук виходив з приміщення телевізійного каналу «Еспресо», коли стався направлений вибух. Народний депутат зазнав поранень, зараз його намагаються доправити до лікарні. Про стан політика нічого конкретного не повідомляється, яких ушкоджень він зазнав - невідомо.

Наразі підтвердження інформації з інших джерел про те, чи відповідає інформація дійсності, не надходило. Тим не менш, кілька засобів масової інформації ведуть пряму трансляцію з місця події на вулиці Міцкевича в Києві. У повідомленнях з місця події зазначається, що у результаті теракту постраждали чотири автівки, припарковані неподалік і четверо осіб. Нагадаємо, раніше вже оприлюднювалась інформація про замах на Мосійчука, проте він не зазнав ушкоджень, тому у соціальних мережах таке повідомлення висміяли.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
3983

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как

25 окт 2017
3855

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
3513

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Блогер: російський міністр радіє підвищенню смертності

Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!

Ляшко розповів про подробиці замаху на свого однопартійця

На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні

В связях американцев с русскими новый поворот

Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід

После сегодняшнего события в КНР теперь Путину есть к чему стремиться

Ляшко считает, что субсидии не нужны, потому что они «кормят олигархов»

Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій

Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак

Експерт: є ті, хто кричить, що влада забула про Крим, і ті, хто тихо працює для його звільнення

Пьяный мужчина поджег дом собственной матери

«Укразализныця» уже в следующем году может ввести электронные билеты

Подарок под елочку: в Украине появятся алкогольные елочные игрушки к Новому году

Нусс: сьогодні Порошенко ще раз «втер носа» своїм критикам

Павел Нусс: мы очень близки к логическому завершению их аферы

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Перший пішов: Геращенко розповів про оголошення підозри одному з тих, хто бив нацгвардійця під ВРУ

Блогер: дві держави домовились «дружити проти України» за нашою спиною

Івано-Франківського «копа» відстояли у суді

 Новости за день